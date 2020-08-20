Работы на объекте приостановлены по требованию местных жителей

В селе Большие Алгаши Шумерлинского района прошла очередная встреча местного населения с китайскими инвесторами при участии депутата Госдумы Игоря Молякова. События развивались по обычному сценарию: инвесторы сулили радужные перспективы, сельчане требовали окончательно запретить строительство на их территории животноводческого комплекса, а парламентарий обещал во всем разобраться с подключением федеральных структур. Между тем, несколько ранее руководитель проекта по строительству животноводческого комплекса возле деревни Большие Алгаши Лю Чунчжан письменно обратился в Шумерлинский «Водоканал» с просьбой о подписании договора об оказании услуг. Этот документ сам по себе вроде ничем не примечателен, но он свидетельствует о том, что китайские партнеры продолжают вынашивать планы по возведению здесь крупного сельскохозяйственного объекта. И при этом выясняется, что за силосные башни взялись китайские строители московского метро.

В Шумерлинском «Водоканале» никак не могут принять решения относительно письма из китайской компании по поводу оказания услуг на доставку воды и вывоз хозфекальных стоков. Жители села Большие Алгаши выступают категорически против строительства на территории поселения животноводческого комплекса. Первоначальное решение о переводе участка сельхозземель под строительство отменено, поскольку, как выяснилось, оно было принято единолично главой поселения Максимом Медведевым, а председатель поселенческого Собрания депутатов лишь поставил свою закорючку.

Сход в сельском клубе прошел довольно эмоционально. Представитель китайской компании на сносном русском языке говорил о достоинствах проекта. По его словам, в России еще нет ферм, подобных той, что собираются построить в Шумерлинском районе. Он заверял, что здесь будут использованы последние достижения сельскохозяйственной мысли и экологии, а в бюджеты различных уровней поступят десятки миллионов рублей в виде налогов.

Он видит, что в селе Большие Алгаши царит запустение, молодежи практически нет, поселение фактически вымирает. Однако сельчане занимают непреклонную позицию: землю разрешаем использовать для выращивания сельхозкультур, но строить здесь животноводческий комплекс не позволяем.

Источник: shumer.cap.ru.