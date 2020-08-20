Кандидаты на пост Главы Чувашии пожаловались журналистам на разбалансированность

20 августа на пресс-конференцию журналистов собрали Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР) и Николай Степанов («Партия пенсионеров за социальную справедливость»). Они сделали заявление о том, что им мешают вести предвыборную кампанию. Однако, отвечая на конкретные вопросы журналистов, ясно аргументировать свою позицию не смогли.

Более того, оказалось, что среди них самих нет единодушия в этом вопросе. К примеру, Николай Степанов сказал, что ему вести избирательную кампанию «никто не мешает».

По большому счету беседа с журналистами свелась к жалобам на «разбалансированность» во всем и сразу вплоть до отсутствия личной жизни.

Прежде всего, кандидаты на пост Главы Чувашии выразили недовольство политикой федерального Центра, назвав произошедшую в начале года смену руководства республики «рокировкой», приведшей к перекосам и перегибам на политической арене региона. Константин Степанов даже оценил действия федерального центра как решения, принятые «по щелчку пальцев».

В выступлениях кандидатов также слышалось возмущение работой Госсовета республики, весной оперативно принявшего закон, который допускает самовыдвижение на должность Главы Чувашии – что, в свою очередь, понижает авторитет партий. Такая позиция по-своему логична: ведь в результате партии потеряли монополию на выдвижение и столкнулись с возросшей конкуренцией на выборах.

Довольно много времени каждый из троих кандидатов уделил условиям предвыборной агитации, называя их «неравными и несправедливыми». В этом ключе прозвучали эмоциональные высказывания, впрочем, не подкрепленные фактами. Например, кандидат от ЛДПР заявил, что его агитматериалы «уничтожают» оппоненты, но не сказал, когда это произошло, каким образом было зафиксировано.

Константин Степанов потребовал снятия ограничений по проведению публичных мероприятий в Чувашской Республике, также не назвав ни одного мероприятия – своего или других участников пресс-конференции, — которое было бы ими заявлено и затем отменено властями.

Ко всему прочему, кандидаты на пост Главы Чувашии громко заявили о давлении на них. Конкретные факты и здесь приведены не были. К тому же, мнения разделились: Николай Степанов, поспешил дистанцироваться от других участников пресс-конференции, подчеркнув, что лично он никакого давления на себя не ощущает.

В результате от встречи осталось двойственное впечатление, вызванное непониманием того, что же все-таки кандидаты хотели донести через журналистов до своих избирателей. Ведь ни от кого из них не прозвучало ни предвыборных планов, ни четкой и ясной программы действий, достойной претендентов на пост Главы Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.