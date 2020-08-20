Валерий Шигашев поручил внести изменения в проект ремонтных работ входной группы ДК «Восход» с целью сохранения архитектурной композиции здания

20 августа рабочая группа под руководством главы администрации города Шумерля Валерия Шигашева в составе курирующих замов и начальников отделов провела встречу с представителями подрядной фирмы ООО «Герса» на территории Дворца культуры «Восход», где ведется ремонт входной группы и крылец согласно выделенных субсидий за счет средств бюджета Чувашской Республики.

В ходе встречи обсужден ряд вопросов, связанный со сроками и качеством проведения ремонта, согласован график работ в связи с одновременным проведением благоустройства на прилегающей к учреждению площади им. А.Т. Речнова.

Как заметил глава администрации, определенные в проекте виды работ и используемый облицовочный материал (по проекту предусмотрен демонтаж конструкции на козырьке центрального входа, символизирующий деятельность учреждения как культурно-досугового центра, а также использование современного, но непримечательного отделочного материала), ухудшат облик здания, сведут на нет его привлекательность и величие. В связи с этим даны поручения по внесению изменений в проектную документацию с целью сохранения архитектурной композиции здания.

Источник: gshum.cap.ru.