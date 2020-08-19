20 августа возобновят свою деятельность объекты физической культуры и спорта Шумерли

На день позже запланированного начнут работу спортивные объекты города Шумерля. Соответствующий приказ подписан заместителем главы администрации – начальником отдела образования, молодежной и социальной политик Ириной Сасакиной. Перенос даты обусловлен технологическим процессом – вода в бассейне ФОКа еще не доведена до определенной САНПином температуры. В этот же день откроется для посетителей и ДЮСШ города Шумерля (стадион «Труд», спортивный зал «Школа бокса им. Г.Н. Герасимова»).

Таким образом, 20 августа, спортивные объекты города вновь распахнут свои двери для горожан, которые желают заниматься активным и здоровым образом жизни.

Отработан алгоритм предоставления услуг с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических норм, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, при посещении плавательного бассейна необходимо соблюдение предельного количества посетителей, из расчета 1 человек на 10 кв. метров зеркала воды дорожки плавательного бассейна (не более 5 человек на дорожке). При посещении спортивных объектов (в помещениях) будет организована бесконтактная термометрия посетителей. Посетители спортивных объектов при оформлении посещения для занятий в помещениях и плавательном бассейне должны быть в масках и в обязательном порядке обработаны дезинфицирующими средствами. Так же при посещении спортивных объектов и занятиях на открытых спортивных сооружениях необходимо соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метра. При занятиях в спортивных залах, тренажерных залах, фитнес-залах и при использовании раздевальных помещений необходимо соблюдение предельного количества посетителей, из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

Приказ отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля №145 от 18.08.2020 г. «О возобновлении деятельности объектов физической культуры и спорта»

Источник: gshum.cap.ru.