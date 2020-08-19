Специалисты ответят на все вопросы

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике с 19 августа по 2 сентября 2020 года проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Получить консультации специалистов можно по телефонам Управления: 8 (8352) 58-33-10, 58-25-95, Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике: 56-46-66, 56-29-01. Звонки от жителей республики принимаются по будням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Получить консультацию можно также по телефону территориального отдела Управления в г. Шумерле: 8 (83536) 2-29-15.

В круглосуточном режиме, без выходных дней, доступно консультирование граждан специалистами Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Управление Роспотребнадзора по Чувашии.