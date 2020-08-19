«России важен каждый»: в городском историко-краеведческом музее состоялась встреча с представителями татарской диаспоры

Шумерля – город многонациональный и дружный. По данным переписи населения русские составляют 68%, чуваши — 24%, остальные 8% — это татары, мордва и другие национальности, проживающие в городе.

18 августа историко-краеведческий музей города Шумерля посетили председатель мусульманского прихода №29 города Шумерля Чувашской Республики при ДУМ Дамир Адиатуллин и активист Общероссийского народного фронта Асхат Махмутов.

В ходе экскурсии, которую провела директор Центра детского творчества Елена Голованова, гости познакомились с экспозициями музея, в том числе с новой экспозицией «Подвиг комбата Виталия Урукова», посвященной Герою Советского Союза В.И. Урукову.

В ходе последующей беседы гости высказали слова восхищения умением бережно хранить память об истории города и рассмотрели вопрос о совместном проведении переписи детей, принадлежащих к мусульманской национальности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Шумерля.

В процессе беседы был затронут вопрос о предстоящей переписи населения. Всероссийская перепись населения 2020 года стартует 1 октября, заканчивается 31 октября. Это 12-я перепись в истории нашего государства и 3-я в новейшей истории России.

В результате встречи в музее родилась идея организовать перепись населения в городе среди школьников, которая позволить получить теоретические знания и практические навыки по организации переписи населения, изучить количество, состав и особенность школьного населения каждой школы, а так же поможет знать особенности национального состава школьников. Кроме этого был запланирован фестиваль национальной кухни, приуроченный ко Дню пожилых людей, который в зависимости от ситуации может пройти как онлайн, так и офлайн.

Источник: gshum.cap.ru.