Мокринский мост включат в реестр туристических объектов Чувашии

В Чувашии есть много интересных мест, которые стоит увидеть своими глазами. Одно из них рядом с деревней Мокры в Канашском районе – Мокринский мост – монументальное бетонное транспортное сооружение из прошлого. Этому железнодорожному участку более ста лет. Когда-то он соединял Москву и Казань. А в Великую Отечественную войну мост имел стратегическое значение — по нему проходили составы с боеприпасами. В настоящее время живописный виадук из железобетонных столбов имеет особую популярность у туристов. Местные жители рассказывают, что здесь всегда людно. Посмотреть на уникальное сооружение приезжают и гости из других регионов. Однако этот объект не присутствует в документах и видно, что за ним не ухаживают. Как сам мост, так и прилегающая территория находятся в запустении.

18 августа на этой территории в ходе рабочей поездки в Канашский район остановился врио Главы республики Олег Николаев.

Он подчеркнул, что такого рода объекты требуют особого внимания, поскольку являются важным элементом туристической привлекательности республики. Руководитель региона поручил в ближайшее время облагородить не только сам объект, но и прилегающую территорию, чтобы люди безопасно и комфортно могли любоваться местной достопримечательностью.

«Нами начата большая работа по повышению туристической привлекательности региона. Эту работу в ближайшее время будем более поступательно реализовывать. Мокринский мост официально найдет свое место в туристической карте республики», – заверил Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.