В населенных пунктах Чувашии определили, на что потратят 100 тысяч рублей

О том, куда будут направлены 100 тысяч рублей, выделенные каждому населенному пункту в честь 100-летнего юбилея Чувашской автономии, главы сельских поселений Канашского района рассказали лично врио Главы Чувашии Олегу Николаеву. 18 августа руководитель региона посетил муниципалитет с рабочим визитом.

Напомним, что в честь столетия Чувашской автономии по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева каждой деревне и селу было выделено по 100 тысяч рублей. Решение о том, куда направить эти деньги, принимали сами жители населенных пунктов.

Так, жители Канашского района приняли решение в основном направить деньги на строительство детских площадок, обновление уличного освещения и установку въездных стел. Кроме этого, в одном из сёл благодаря поддержке из республиканского бюджета будет обустроен святой источник, а в селе Шихазаны для удобства прихожан, которые посещают местную церковь, вдоль дороги, ведущей к ней, будут установлены поручни.

Олег Николаев еще раз напомнил главам поселений, что важно провести все работы качественно и в срок, а также чтобы жители чувствовали свою причастность к тем позитивным изменениям, которые происходят в их селе или деревне.

«Когда мы принимали решение о выделении этих средств, думали о том, чтобы каждый житель республики почувствовал, что у нас национальный праздник. Нам также важно было, чтобы каждый человек, по возможности, принял участие в реализации мероприятий, которые направлены на изменение облика того или иного населенного пункта. Я постоянно контролирую этот процесс, насколько были реализованы посылы и стандарты выделения этих денег», — резюмировал он.

Источник: чувашинформ.рф.