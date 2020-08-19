Все первичные сосудистые отделения больниц Чувашии будут переоснащены до конца 2024 года

Сердечно-сосудистая патология занимает второе место среди распространенности заболеваний жителей республики, приводит медицинскую статистику Минздрав Чувашии. Поэтому первоочередная задача медиков в том, чтобы снизить количество пациентов данного профиля и дополнительно сохранить жизни более тысячи человек. Для этого в 2021–2024 годах на сумму более 658 млн рублей планируется переоснащение всех первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, в том числе и для ранней медицинской реабилитации пациентов, перенесших острую сосудистую патологию. Так, в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется закупить компьютерные томографы, УЗИ-аппараты для исследования сосудов сердца и мозга и аппараты искусственной вентиляции легких.

«Система оказания медицинской помощи пациентам с острой сердечно-сосудистой патологией в Чувашской Республике представлена семью первичными сосудистыми отделениями и Региональным сосудистым центром, работающим в Республиканской клинической больнице в Чебоксарах, – рассказывает министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов. – В текущем году мы планируем дооснастить его «тяжелым» медицинским оборудованием. На эти цели в 2020 году выделено 167 млн рублей».

По словам главного врача Республиканской клинической больницы Елены Барсуковой, часть аппаратов уже обновлена, часть – еще предстоит закупить. К примеру, ангиографическая система, нейроэндоскопическая стойка, аппараты для ультрозвуковой диагностики подключены и работают. В 2020 году Региональный сосудистый центр будет дооснащен также новым компьютерным томографом.

«У нас большие надежды на национальный проект «Здравоохранение». Мы уже получили аппарат для искусственной вентиляции лёгких и две современные ультразвуковые системы премиум класса. В целом же нам предстоит ещё много изменений и обновлений, которые положительно скажутся на качестве оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения», – отмечает Елена Барсукова.

Также в 2020 году дополнительное финансирование будет направлено на профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска. Не менее 50% жителей республики, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах, будут обеспечены лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.

Фото: rkb.med.cap.ru Источник: чувашинформ.рф.