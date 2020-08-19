Более 35 предприятий Чувашской республики приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона

Предприятия Чувашской республики приняли участие в стратегической сессии «Цифровая прокачка бизнеса», проведенной организацией «Цифровая экономика» совместно с правительством республики при поддержке Минпромторга России. Темой мероприятия стало внедрение российских цифровых технологий и платформенных решений в деятельность промышленных предприятий.

В течение двух дней эксперты работали с двух площадок – оффлайн из Чебоксар и в формате видеоконференции в пространстве «Цифровая среда онлайн». Результатом стратсессии стал выбор более 20 цифровых отечественных решений, внедрение которых повысит экономическую эффективность деятельности промышленных предприятий Чувашской республики. Фокусом внимания стал переход к системной проактивной работе с предприятиями реального сектора экономики.

Цифровые решения представили приглашенные эксперты из числа ведущих российских технологических компаний: решение в сфере логистики «Яндекс. Маршрутизация» от компании Яндекс; транспортно-логистическая платформа МегаФон.Карго, а также решения в сфере контроля автопарка и эффективного энергоменеджмента на предприятия от ПАО «МегаФон»; пакет решений от СКБ Контур; 1С.ERP и решения для логистики от фирмы «1С»; образовательная платформа по цифровизации промышленности от компании «Цифра»; сервис по обеспечению безопасности на производстве и соблюдению регламентов за счет использования голосовых помощников и предиктивной аналитики от «Центра речевых технологий»; решение «Безопасная проходная» от Национального центра информатизации; решение компании «Галактика» Управление производственными активами, сквозное управление производством от уровня холдинга до уровня рабочего места конкретного предприятия; ИАС Ситуационного центра предприятия от ГК «Спецпроект»; решения для промышленных предприятий на базе технологий видеоаналитики и интернета вещей и умное цеховое освещение от ЭР-Телеком; цифровая платформа оптовых закупок и сбыта продукции малого и среднего предпринимательства от ООО «Сапл-биз»; технологии цифровых двойников для предприятий от Ctrl2GO.

«Цифровые двойники в промышленности уже приносят свою пользу, — отметил в своем выступлении директор по продуктам Factory5 (входит в Ctrl2GO) Артем Серебров. — Например, цифровые двойники оборудования и предиктивная аналитика приводят к сокращению его простоев до 12%, при проектировании цифровые двойники снижают затраты времени на процесс до 30%, а скорость обучения персонала с применением технологии цифровых двойников увеличивается на 50%. В результате предприятия, использующие данную инновацию, быстрее адаптируются к стремительно меняющимся трендам и событиям, повышают производительность и начинают эффективнее управлять ресурсами, что напрямую влияет на их конкурентоспособность».

В рамках «цифровой прокачки» был представлен опыт цифровизации промышленности Томской и Самарской областей, малого предприятия машиностроения от Кировской области и предприятия пищевой промышленности от компании Matller.

Источником решений для цифровизации предприятий республики Чувашия стала также база региональных кейсов цифровой трансформации, созданная организацией «Цифровая экономика». В базе содержатся более 220 решений для улучшения качества жизни, повышения эффективности госуправления и бизнеса.

О существующих мерах господдержки при внедрении цифровых технологий в деятельность промышленных предприятий рассказал в ходе «прокачки» Максим Мамсуров, заместитель директора Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли

Российской Федерации, и Алексей Бойко, Директор департамента грантового финансирования РФРИТ, эксперт по управлению проектами, изменениями и бизнес-процессами, эксперт по мерам государственной поддержки. Возможности и сервисы государственной информационной системы промышленности представил Кирилл Логинов, руководитель Департамента ГИСП Министерства промышленности и торговли РФ.

Анна Никитченко, Вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства, член Клуба лидеров, управляющий партнер компании O2Consulting выступила с аналитическим докладом «Оценка эффективности внедряемых цифровых решений», Петр Кружилин, президент Strategy Net, — доклад «Разработка новых стратегических моделей промышленных предприятий, основанных на цифровых решениях».

По заявлению правительства Чувашской республики, принявшего участие в стартсессии, отдельно будет проработан вопрос создания регионального центра компетенций по цифровой трансформации промышленных предприятий.

Директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин прокомментировал: «Мы провели несколько продуктивных встреч с членами регионального правительства и получили от коллег запрос на «большую прокачку» приоритетных отраслей экономики региона. Что важно, правительство ориентируется на цифровизацию реального сектора экономики, не забывая при этом про внедрение цифровых решений в госуправление. Мы, безусловно, продолжим сотрудничество с регионом. Проведенная «прокачка» бизнеса показала, что за счёт адаптации лучших региональных практик в Чувашской республике можно достаточно быстро достичь явных эффектов от «цифры» по всем направлениям».

Со стороны региона в «цифровой прокачке» приняли участия такие предприятия, как АО «Завод «Чувашкабель», АО «Завод «Электроприбор», АО «Лента», АО «ЧПО им. Чапаева», АО «Чувашторгтехника», АО «ШЗСА», АО «ЭЛАРА», АО «НПП «Проект-техника» , АО Фирма «Август» филиал «ВЗСП», АО Чебоксарский электроаппаратный завод, АО «ЧЭМЗ», АО «ЯШФ», АУ Центр энергосбережения Минпромэнерго Чувашии, ЗАО «РПП», ЗАО ВОЛМАГ, ЗАО «РПП», ОАО «ВНИИР», ОАО «Тароупаковка», ООО «АСофт21», ООО «Гален», ООО «Лидер софт – ВЦ», ООО «МИГ «КТЗ», ООО «НПЦ «КСБ», ООО «Промлит», ООО «Релематика», ООО «СПД БИРС», ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика», ПАО Химпром, ЭЛМА ЭЛЕКТРОНИКС, ОРТИС, Русский ветер, ООО «Экспа софтвар», ООО «Хевел», ООО ЮПИТЕР, ООО «Лидер-Софт», ООО НПП «Согласие» и другие.

Первоисточник: АНО «Цифровая экономика»