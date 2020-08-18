Широкий состав участников Штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашии обеспечит беспристрастие и открытость работы

Общественная палата Чувашской Республики сегодня, 18 августа, объявила о создании Штаба общественного наблюдения за выборами. Такое решение было принято единогласно членами Общественной палаты на заседании Совета палаты.

Как сообщил председатель палаты Алексей Судленков, временно исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев в конце прошлой недели выступил с инициативой создания подобного центра для координации наблюдателей на предстоящих выборах в сентябре. Общественная палата поддерживает эту инициативу, готова выступить в качестве организатора такого центра и предлагает назвать его Штабом общественного наблюдения за выборами. «С сегодняшнего дня мы начинаем работу со всеми заинтересованными сторонами по формированию Штаба», — отметил он.

Члены палаты выразили надежду, что на инициативу создания Штаба откликнутся не только организации, представленные в Общественной палате, но также и политические партии, представители кандидатов на пост Главы Чувашской Республики. Одним словом, в Штаб должны войти все, кто заинтересован в сотрудничестве.

Общественная палата также надеется, что к Штабу присоединятся наблюдатели, ранее уже участвовавшие в предыдущих выборах и имеющие определенный опыт. Широкий состав участников обеспечит беспристрастие и открытость работы.

Штаб будет заниматься не только сбором и распространением информации о выборах, но и организует обучение граждан, которые захотят выступить наблюдателями на предстоящих выборах. Всем им будет предоставлена полная правовая поддержка, рассказано о правах и обязанностях, о методах фиксации нарушений и мерах реагирования.

Главная задача Штаба заключается в том, чтобы исключить любое возможное искажение результатов выборов. Наблюдатели будут работать на всех избирательных участках Республики. «Рассчитываем, что сможем обеспечить нахождение минимум двух наблюдателей на одном участке, чтобы люди могли работать в две смены. Учитывая количество избирательных участков, мы должны подготовить более 2 тысяч наблюдателей», — уточнил Судленков.

«Считаем, что данный Штаб создан в интересах граждан Чувашской Республики, которым нужна открытость процесса голосования. Чтобы не было сомнений, что выборы в Чувашской Республике прошли организованно, без нарушений, что человек, который станет победителем, выбран большинством населения Чувашской Республики», — добавил он.

Первый заместитель Общественной палаты Анатолий Ухтияров также выразил уверенность, что работа Штаба обеспечит равные возможности контроля для всех заинтересованных лиц. Штаб повысит чистоту и качество выборов, которые впервые пройдут в трехдневный срок при высокой конкурентной борьбе за пост Главы Чувашской Республики.

Чувашинформ.рф