В преддверии Дня знаний и нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии с 19 августа по 2 сентября 2020 года проводит традиционное тематическое консультирование населения по вопросам качества и безопасности детских товаров по телефонам горячих линий.

Получить консультации специалистов по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров можно по телефонам Управления 58-33-10, 58-25-95, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии» по телефонам: 56-46-66, 56-29-01.

Также специалисты разъяснят потребителям, какие документы должны сопровождать товары для детей, какую информацию обязана содержать маркировка, правила возврата и обмена игрушек и детских игр.

Звонки от жителей республики принимаются по будням с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.

Получить консультацию можно также по телефонным номерам территориальных отделов Управления:

— Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Батыревском районе, тел. (83532) 5-03-45;

— Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш, тел. (83533) 2-24-49;

— Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Цивильск, тел. (83545) 2-13-30;

— Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля, тел. (83536) 2-29-15;

— Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарск, тел. (8352) 77-06-92.

Внимание! Консультирование граждан также будет осуществляться специалистами Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра, который функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Первоисточник: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии