Олег Николаев в рамках рабочего визита ознакомился с работой ряда предприятий в муниципальных образованиях республики

В Цивильском районе он посетил филиал ООО «Авангард «Цивильский Бекон», в Канаше – ООО «Девелей» и в Комсомольском районе – крестьянское (фермерское) хозяйство, производящее молочную продукцию.

«Цивильский Бекон» показал пример организации сельхозпроизводства полного цикла. Предприятие специализируется на производстве и реализации мяса свиней. Причем корм для животных они выращивают сами, а все технологические процессы там полностью автоматизированы.

Канашский завод по переработке овощей и производству различных соусов и приправ ООО «Девелей» сотрудничает с местными производителями сырья. К примеру, часть семян горчицы для соусов предприятие закупает у «Агрофирмы «Таябинка» из Красноармейского района республики.

Аналогично канашскому «Девелею» ведет свой бизнес и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гульнара Хайртдинова. Она предпочитает покупать для производства молочной продукции сырое молоко у сельхозорганизаций, личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих свою деятельность на территории Чувашской Республики.

Ознакомившись с предприятиями, Олег Николаев пообщался с журналистами: «Все предприятия очень разные и каждое уникально, прежде всего, тем, что работают в совершенно разных направлениях отрасли. К тому же, по масштабами деятельности они разной величины: есть как средние, так и крупные предприятия и более узконаправленные. Уверен, что в этом направлении нам и нужно двигаться, стремясь объединять разные предприятия. Это позволит диверсифицировать производство и находить новые пути развития».

По словам руководителя региона, одна из главных целей республиканского правительства перерабатывать на территории Чувашской Республики все, что производится в регионе. Тем самым республика сможет увеличить ассортимент чувашской продукции на прилавках магазинов. К тому же, поскольку речь идет о комплексном подходе, то тенденция даст рост технологической оснащенности сельскохозяйственной отрасли и созданию новых рабочих мест, что в результате повысит благосостояние жителей Чувашии.

«Сегодняшняя поездка показывает, что все возможности для этого в республике уже есть. В этой связи наша задача – организовать внутренние коммуникации и соответствующую кооперацию между хозяйствующими субъектами, которые сегодня уже работают на территории республики», – добавил Олег Николаев.

Чувашинформ.рф