Ко Дню города Шумерля стартовал конкурс по благоустройству и озеленению территории многоквартирных и частных домов

В рамках празднования Дня города с 17 августа в Шумерле с целью развития инициатив жителей, широкого вовлечения населения в работы по благоустройству и содержанию закрепленных территорий, стартовал смотр-конкурс по благоустройству и озеленению территории многоквартирных и частных домов.

Задачи смотра-конкурса:

— привлечение внимания населения к вопросам благоустройства;

— воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовым участкам, оборудованию и содержанию улиц, дворов, объектов малых архитектурных форм;

— озеленение прилегающих территорий жилых многоквартирных и частных домов;

— совершенствование форм работы с населением по месту жительства.

В смотре-конкурсе могут принять участие жители многоквартирных домов, частного сектора, подавшие заявку и фотопрезентацию, по двум номинациям:

I номинация — «Цветущий двор» (многоквартирные дома) – 1, 2, 3 место.

II номинация — «Мой дом» (частный сектор) – 1, 2, 3 место.

В рамках первого этапа конкурса, который пройдет с 17 по 31 августа 2020 года, проводится прием заявок. На втором этапе, с 1 по 6 сентября 2020 года, конкурсная комиссия с выездом на место по обозначенным критериям проведет оценку благоустройства объекта и выявит победителей.

Заявки на участие, а также фотопрезентацию территории (дома, двора) в распечатанном виде принимаются до 31 августа 2020 года по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская д.20 (администрация г. Шумерля), каб. №209.

Победители и призеры по каждой номинации награждаются грамотами и дипломами. Победитель, занявший 1 место в номинации «Цветущий двор», будет иметь преимущество при включении дворовой территории в проекты по благоустройству на следующие годы.

Положение о городском смотре-конкурсе по благоустройству и озеленению многоквартирных и частных домов, приуроченном к празднованию Дня города Шумерля

Источник: gshum.cap.ru.