В целях получения опыта в части водообеспечения Шумерли

В рамках рабочей встречи депутата Государственного Совета Чувашской Республики Сергея Мельникова с главой администрации города Шумерля Валерием Шигашевым с участием директора ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Юрия Алексеева были обсуждены вопросы социально-экономического развития муниципалитета, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в частности системы водообеспечения, которая требует реконструкции.

Водоочистная станция и очистные сооружения канализации МУП «ШПУ «Водоканал», где побывали официальные лица, являющееся банкротом, не в состоянии провести модернизацию оборудования и сетей. Существующая на предприятии ситуация связана с задолженностью за энергоресурсы, которая образовывается по нескольким причинам: убыточные тарифы, изношенность сетей и оборудования, банкротство управляющих компаний, задолженность населения за услуги ЖКУ.

В городе создано новое предприятие водоснабжения МУП «Чистая вода». В настоящее время разработаны и направлены в соответствующие инстанции документы, регламентирующие деятельность предприятия, в Республиканскую службу по тарифам — по установлению тарифа на водоснабжение и водоотведение. Собранием кредиторов утверждена арендная плата на имущество. Ведутся работы по передаче имущественного комплекса МУП «ПУ «Водоканал» новому предприятию.

В ходе обсуждения процесса очистки и обеззараживания сточных вод на водоканале, руководитель Новочебоксарской «БОС» рассказал о технологии деятельности на подведомственном ему предприятии, участии в различных федеральных и республиканских профильных программам и проектах, взаимодействии и сотрудничестве с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения и многом другом.

Источник: gshum.cap.ru.