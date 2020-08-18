В Президентском перинатальном центре учат ответственному родительству

Причем как матерей, так и отцов. Правда, с папами в последнее время работу планируют усилить, поскольку после родов женщине необходимы помощь и поддержка родственников. Младенчество считается одним из самых опасных периодов в жизни человека, поэтому к моменту рождения ребенка родители уже должны быть начеку и знать, какие опасности подстерегают малыша. В Президентском перинатальном центре уверены, что безопасному ответственному родительству нужно учиться задолго до появления новорожденного в семье.

К примеру, родителям должно быть известно, что совместный сон с младенцем в одной кровати представляет опасность для его жизни. Именно в подобных ситуациях засыпающая мама теряет контроль и может придавить ребенка грудью. Специалисты напоминают, что у крохи должна быть своя кроватка как залог его безопасности во время сна.

«Самый частый случай – это придавление во время сна. – рассказывает журналистам главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Чувашии Татьяна Полякова. – Банальный случай: все легли дружно спать и, положив между собой ребенка, придавили его. Благодаря нашей пропагандисткой работе, в этом году подобных трагедий удалось избежать, но в прошлом году подобные случаи были».

Главный врач БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии Ольга Рябухина отмечает, что обучение начинается еще в школе на специальных лекциях «Школ здоровья». Так закладываются основы создания безопасной среды для младенца. Затем медицинский персонал учит молодых матерей женских консультациях в период наблюдения беременности. На базе Президентского перинатального центра работает «Школа матерей», программа занятий в которой рассчитана на 6 недель.

Фото: resp-perinat.med.cap.ru

В родильных домах раздаются памятки «10 правил безопасного детства». Это первая книжка малыша, посвященная теме безопасности в быту. Родители получают ее при выписке из родильного дома. Кроме того, актуальны беседы врачей с будущими родителями в социальных сетях, где дистанционно можно поучиться правилам безопасности для младенцев.

Отметим, что Чувашская Республика является регионом с традиционно низким показателем младенческой смертности. В 2019 году Чувашия вошла в первую десятку среди 85 регионов России. Однако, медицинских работников тревожит факт, что половина детских смертей происходит из-за внешних факторов, в том числе, беспечности взрослых. Оставаясь без присмотра, малыши падают с высоты, тонут, отравляются, задыхаются дымом. Так, за первую декаду августа из окон выпали 5 детей, из них 3 случая со смертельным исходом. То есть ушли из жизни здоровые дети, не по болезни.

«Мы обязаны сохранить здоровье каждого ребенка, поэтому цели и задачи родовспомогательных учреждений – сохранить жизнь новорожденных, а также научить этому родителей, бабушек и дедушек. Жизнь ребенка в руках взрослых! Только ответственное родительство поможет избежать несчастных случаев с детьми», – говорит Ольга Рябухина и добавляет, что маленький ребенок должен находится под неусыпным контролем взрослых.

Источник: чувашинформ.рф.