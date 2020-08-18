В Минтруде рассказали, кому 1 сентября могут предоставить выходной

Для того, чтобы проводить 1 сентября детей в школу, родители могут оформить неоплачиваемый отпуск на один день. А на ряде предприятий есть практика, где выходной для родителей школьников установлен внутренними документами. Об этом сообщает Минтруд.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру России Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. В своем письме она ссылается на рекомендации психологов и данные опроса родителей первоклашек.

В начале августа специалисты вуза провели опрос в 75 регионах страны. Лично проводить ребенка в первый класс намерены 56% опрошенных. В Минтруд, как сообщает ТАСС, пока это предложение не поступало. «При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке с учетом мнений работников и работодателей. Обращаем внимание, что сегодня Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате», — приводит агентство комментарий министерство.

При наличии финансовых возможностей работодатель может освободить сотрудника от работы 1 сентября с сохранением заработной платы. Такая практика существует на ряде предприятий и в некоторых организациях.

Источник: rg.ru.