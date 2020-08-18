В ДК «Восход» Шумерли начался ремонт входной группы и крылец

Дворец культуры «Восход» — это центр культурного отдыха горожан, на сцене которого проходят выступления артистов, гастроли театров, цирков, торжественные мероприятия и культурные акции не только городского, но российского и республиканского значений. С 2015 года функционирует и как кинозал. Поэтому важно, чтобы он соответствовал всем современным стандартам.

Так, в 2018 году был осуществлен капитальный ремонта здания на сумму 8,1 млн. рублей. А в 2020 году – очередной транш на проведение ремонта. Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики №118 от 26 сентября 2019 года «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» выделены субсидии из республиканского бюджета в размере 3 млн. рублей. Софинансирование бюджета города составило 296,7 тыс. рублей. Эти средства направлены на ремонт входной группы и крылец.

По итогам аукциона выиграла компания ООО «Герса» (г. Чебоксары), которая 14 августа приступила к выполнению работ, начав с демонтажа крыльца с выходом на улицу МОПРа.

Уже в октябре месяце здание преобразится новыми входными лестницами.

Источник: gshum.cap.ru.