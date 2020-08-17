14 августа в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики прошло награждение победителей Ежегодного республиканского конкурса на изготовление сувенирной продукции, посвященного памятным датам и выдающимся людям Чувашской Республики, и туристических сувениров «Мастер – наследие народного искусства».

Наравне с опытными мастерами народных промыслов в конкурсе приняли участие и молодые ремесленники в номинации «Лучший молодой ремесленник Чувашии — 2020». Среди них — Аношина Полина, обучающаяся Центра детского творчества города Шумерля. Полина уже несколько лет увлекается росписью по дереву и представила на суд жюри сувенирные кружки «Моя Чувашия» и бочонок для меда. В результате Полина заняла 3 место, получив заветную награду из рук врио главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Впереди у молодого мастера Всероссийский этап творческого конкурса, который пройдет с 17 августа по 7 сентября. Пожелаем Полине удачи!

Источник: gshum.cap.ru.