ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ГОТОВЯТСЯ РАБОТАТЬ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Осталась всего-то пара недель до 1 сентября. Обычно в это время идет сбор детей в школу, что само по себе занятие суматошное и немного нервное. А в этом году к обычным хлопотам примешивается еще и дополнительная: родители переживают, как их ребятня будет учиться. Будут ли занятия проводиться в классическом варианте в школе, или их опять переведут на «дистанционку»? Эти и другие вопросы мы задали министру образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергею Яковлеву, который пришел к нам в редакцию.

— Сергей Петрович, в конце прошлого учебного года, когда из-за пандемии школьников пришлось перевести на дистанционное обучение, многие родители вдруг поняли, что этот метод требует от них большого напряжения. И далеко не все из них хотели бы продолжения учебы в таком формате. Им намного проще, когда ученик грызет гранит науки в школе, под присмотром опытных педагогов, где ребенка еще и накормят. Что нас ждет 1 сентября: уроки в классах или что-то другое?

— Спешу обрадовать родителей, которые хотят отправить своих детей в школы, что 1 сентября у нас пройдет в традиционной форме. Для всей системы образования это всегда праздник, и таким он должен оставаться и в этом году. Но этот праздник должен пройти с учётом ограничений, которые существуют в стране, и требований, которые утверждены Роспотребнадзором .

— Как будут проходить уроки? Ведь требования Роспотребнадзора в этой части довольно суровы.

— Да, мы должны соблюдать те требования, которые Роспотребнадзор нам предъявляет. Утро у нас будет начинаться с термометрии: каждому ученику измерят температуру бесконтактным термометром. Если у кого-то оказалась повышенная температура, то вопрос о присутствии ребенка в школе будет решаться индивидуально. Далее все дети обрабатывают руки. И только потом идут в классы. Кабинетная система отменяется. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, где будут проводиться все уроки. За исключением физкультуры и тех предметов, когда необходимо специальное оборудование, чтобы выполнить лабораторные задания, — в первую очередь это физика, химия и, конечно, трудовое обучение, технология. Все помещения будут оборудованы рециркуляторами воздуха. Сами перемены,

возможно, будут «плавающими», то есть проводиться для каждого класса в свое время. Так же, как и обед — чтобы не допускать скопления школьников в столовых. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем с руководителями школ. И пока мы не будем устраивать утренников, школьных собраний, других массовых мероприятий. Нужно максимально обезопасить здоровье наших детей.

— Судя по бурному обсуждению в соцсетях, родителей очень волнует ВПР. Многие переживают, что их дети не напишут достаточно хорошо эти работы, потому что, во-первых, они после каникул подзабыли какие-то вещи, во-вторых, три месяца на «дистанционке» тоже могут сказаться на результате.

— Хочу успокоить родителей, тем более, что я и сам папа восьмиклассницы, которая тоже будет писать ВПР — результаты проверочных работ никак не скажутся на итоговых оценках школьников. Эта процедура нужна как раз для того, чтобы диагностировать остаточные знания наших учеников, определить, какие пробелы в усвоении программы есть у них, и затем откорректировать дальнейший процесс обученияТе учебные заведения, где ученики получают недостаточные знания, нуждаются в усилении методического сопровождения. И если выявляются школы, где завышают оценки ученикам, то это тоже требует реагирования.

— Дети соскучились не только по урокам в школах, но и по кружкам, секциям, «музыкалкам» и «художкам». Что будет с дополнительным образованием, «Кванториумами»?

— У нас в республике 73% детей охвачено дополнительным образованием. Мы его будем развивать, и через пять лет мы планируем охватить 80% детей, но пока есть одно «но». Республика находится на втором этапе снятия ограничений, вызванных пандемией, поэтому все занятия будут организованы в дистанционном формате, хотя лучше, конечно, проводить их в очной форме.

Что касается «Кванториумов». Мы открываем в этом году мобильный «Кванториум», уже приобрели передвижной комплекс, который доставит высокие технологии в районы республики. Он будет работать в Алатыре, в Алатырском, Батыревском, Ибресинском, Порецком, Шемуршинском районах. В нем смогут заниматься около 3 тысяч детей в год. А в следующем году приобретем еще два передвижных «Кванториума». Продолжаем открывать IT-кубы, в этом году – на базе Вурнарского сельхозтехникума, так что дополнительное образование без внимания не останется.

— Мы традиционно ждем открытия новых учебных заведений к 1 сентября, как обстоят дела нынче?

— Мы поддерживаем традиции. В Чебоксарах, в микрорайоне «Новый город» будет открыта самая большая в республике школа на 1600 мест, и не очень большая, но очень нужная на 165 мест в селе Байгулово Козловского района. Наверное, надо упомянуть, что это делается в рамках нацпроекта «Образование». Кроме того, в школах сел и малых городов заработают 42 «Точки роста» — это центры цифрового и гуманитарного профилей. И, конечно, старые учебные заведения тоже не забыты. В этом году из бюджета Чувашской Республики выделены более 532,8 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы, замену окон и капитальный ремонт.

— Школа без учителя невозможна. И хорошо, чтобы учитель был высококвалифицированным. По всей стране не хватает учителей, как обстоят дела у нас в республике?

— У нас есть дефицит учителей, мы это признаем. К счастью, педагогические вузы переданы в ведение Министерства просвещения. Поэтому готовить кадры будет проще. Мы совместно с Чувашским государственным педагогическим университетом ведем работу по целевому набору абитуриентов. В прошлом году были приняты 32 человека, через три года они придут в школы республики. В этом году вуз готов принять по целевому приему на очную и заочную форму обучения уже 123 студента.

Кроме того, в этом году начала работать программа «Земский учитель», по ней в школы Шумерли приезжают два специалиста: учитель физики и учитель английского языка, в Моргаушский район – два учителя иностранного языка. В следующем году федеральное министерство обещало нам выделить больше квот. Так что со временем проблему нехватки учителей в сельских школах удастся решить.

Кстати: С этого учебного года за классное руководство учителям из федерального бюджета будет выплачиваться 5 тысяч рублей. При этом сохраняются все муниципальные и республиканские формы поддержки учителей.

Алена Оленова.

фото Максима Васильева.