Школа №3 Шумерли стала обладателем Гранта главы Чувашии

Подведены итоги конкурса на получение гранта Главы Чувашской Республики. Гранты главы Чувашии в размере 200 тысяч рублей в этом году получат 20 образовательных организаций республики.

МБОУ «СОШ №3» города Шумерля — в числе обладателей гранта! Грант Главы – это признание результатов инновационной, творческой деятельности коллектива школы на региональном уровне, а также возможность развития уже реализуемых проектов и запуска новых технологичных направлений.

Средства гранта пойдут на обновление стендового материала и обновление экспозиций школьного этно-педагогического музея в части актуализации материала по поисковой деятельности школьного поискового отряда «Поиск», курируемого В.В. Ласс, а так же материалов, посвященных Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Справочно:

С 2013 года поисковым отрядом «Поиск» МБОУ «СОШ №3» ведутся восстановительные работы на месте очертаний окопов Шумерлинского участка Сурского оборонительного рубежа. Всем вместе удалось реконструировать около 70 метров окопов. Под сенью деревьев притаились вырытые в земле рвы, пулеметные ячейки, минометная площадка, дзот, блиндаж, землянка — основные элементы, которые строили труженики Сурского рубежа. Сейчас этот участок в лесу — музей под открытым небом.

Поисковики собирают по крупицам информацию о земляках-строителях Сурского рубежа. Немало информации уже имеется. Она и станет частью экспозиционного материала.

Опыт работы поискового отряда «Поиск» третьей школы востребован в республике, совсем недавно подписано соглашение о сотрудничестве МБОУ «СОШ №3» города Шумерля и МАОУ «СОШ № 59» города Чебоксары в части реконструкции Сурского оборонительного рубежа, поисковой работы, военно-патриотического воспитания молодежи.

Источник: gshum.cap.ru.