Старшее поколение Чувашии может бесплатно заниматься физкультурой в республиканских спортивных учреждениях

В Чувашии для занятий спортом лиц старшего возраста на базе республиканских спортивных учреждений созданы дополнительные условия. Причем, республиканские Минспорт и Минздрав разработают специальные физкультурно-оздоровительные программы с учетом возраста и состояния здоровья пожилых, сообщает портал органов власти региона.

Для проведения занятий будут привлекаться волонтеры-инструкторы по физической культуре и спорту. Старшее поколение сможет посещать групповые занятия по различным видам спорта бесплатно в часы, когда в спортивных учреждениях будет минимальная загрузка.

Органы местного самоуправления, а также иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности также могут принять участие в реализации Указа, подписанного сегодня, 17 августа, врио Главы Чувашии Олегом Николаевым.

На начало 2020 года в Чувашии систематически занимались физической культурой и спортом 12,5% лиц старшего возраста. К 2024 году в результате реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» их число планируется увеличить до 25%.

Напомним, что предложение ввести бесплатные занятия спортом для всех жителей Чувашии старшего возраста было озвучено министром спорта Чувашии Василием Петровым 6 августа в ходе расширенного заседание коллегии ведомства.

Источник: чувашинформ.рф.