При производстве ремонтно-строительных работ в школе №6 Шумерли произошло частичное обрушение гипсовой перегородки

В субботу, 15 августа, при производстве ремонтно-строительных работ по ремонту санузла в школе №6 города Шумерля произошло частичное обрушение гипсовой перегородки между коридором и санузлом 1 этажа. В результате пострадал 1 рабочий, он получил перелом тазобедренного сустава. Пострадавшему незамедлительно была оказана необходимая медицинская помощь, проведена операция. В настоящее время состояние больного удовлетворительное.

В соответствии со ст. 229.2 Трудового кодекса (порядок проведения расследования несчастных случаев) создана комиссия по расследованию данного несчастного случая, которая должна провести расследование и выявить основную причину случившегося.

Сегодня рабочая группа в составе заместителя главы администрации – начальника отдела образования, молодежной и социальной политики Ирины Сасакиной, заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Альбины Ксенофонтовой, представителя Шумерлинской межрайонной прокуратуры провели осмотр место происшествия. Сотрудником прокуратуры произведен опрос представителя подрядной организации ООО «Ремонтно-строительный комплекс» (г.Самара) о случившемся, затребованы необходимые документы.

Обучающиеся трудовой бригады МБОУ «СОШ № 6», временно трудоустроенные с 10 по 21 августа 2020 года, помогали в благоустройстве территории школы: занимались обрезкой кустарников, пропалывали цветочные клумбы, приводили в порядок дорожки, освобождали их от выросшей за лето травы, подметали тротуары перед школой, убирали мусор перед фасадом школы. Школьники работают с понедельника по пятницу.

Источник: gshum.cap.ru.