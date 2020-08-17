Погодные условия сдерживают начало озимого сева

На 17 августа в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах республики скошено 91,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 31,5% к плану уборки (в 2019 г. – 52,7 тыс. га или 19,9%), из них обмолочено 91,3 тыс. га (в 2019 г. – 51,8 тыс. га).

Намолочено 321,2 тыс. тонн (в 2019 г. – 140,3 тыс. га) при урожайности 35,2 ц/га (в 2019 г. – 27,1 ц/га). Максимальная урожайность в Цивильском (48,9 ц/га) и Красноармейском (43,7 ц/га) районах.

Уборка картофеля ведется в 7 муниципальных районах. Картофель убран с 48 га (в 2019 г. – 165 га). При урожайности 220,4 ц/га (в 2019 г. – 237,0 ц/га) собрано 1,1 тыс. тонн (в 2019 г. – 3,9 тыс. тонн).

В 6 муниципальных районах идет уборка овощей открытого грунта. Овощи убраны с 33 га (в 2019 г. – 40 га). При урожайности 531,4 ц/га (в 2019 г. – 466,6 ц/га) собрано 1,7 тыс. тонн (в 2019 г. – 1,9 тыс. тонн).

Подготовка почвы к посеву озимых проведена на площади 65,2 тыс. га (62,1% к плану).

Погодные условия являются сдерживающим фактором начала сева.

К севу озимых зерновых культур приступили в 2 муниципальных районах, посеяно 175 га (в 2019 г. – 1,1 тыс. га).

Продолжается заготовка кормов. Всего, по данным администраций муниципальных районов, заготовлено 116,7 тыс. тонн сена (122,8% к плану), 299,7 тыс. тонн сенажа (114,3% к плану), 33,6 тыс. тонн силоса (10,3% к плану), 226 тонн витаминно-травяной муки.

Плановые показатели заготовки сена выполнены в 17 муниципальных районах, сенажа – в 13, силоса – в 2.

Всего заготовлено кормов 21,8 ц к.ед. на 1 условную голову скота (без свиней и птицы). Заготовка кормов продолжается.

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики