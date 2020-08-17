Молодежный проект чувашской культуры «Память о прошлом, дума о будущем» набирает волонтеров

Команда проекта «Память о прошлом, дума о будущем» объявила открытый набор волонтеров и активистов из числа креативных молодых людей, готовых вместе окунуться в изучение национальной чувашской культуры. Молодежный проект станет площадкой для новых знакомств и позволит получить колоссальный опыт в области организации ивентов, так как итогом проекта станет молодежный форум «Республика на Волге», посвященный национальной культуре. К слову, участниками форума станут молодые ученые, представители творческих и культурных объединений, бизнес-сообществ.

Став частью команды, волонтеры примут участие в создании национального бренда региона, а также проведут конкурс дизайнеров современной одежды, использующих этнические узоры. Кроме того, волонтеры будут проводить такие офлайн-активности, как выставки, танцевальные мастер-классы, флешмобы и многое другое.

Интернет-платформа проекта, которую планируется создать на основе современных интерактивных сервисов, будет популяризировать национальную культуру среди современной молодежи. Например, с помощью видеоуроков национальной письменности. Так волонтерам представиться возможность поучаствовать в создании digital-контента и применить свои навыки работы в социальных сетях.

Чтобы стать частью команды, нужно отправить заявку со своими данными (ФИО, дата рождения, образование, место учёбы/работы, фото, контакты, соц.сети) на электронную почту: soc_proekt@bk.ru, указав в теме письма «Республика на Волге».

Напомним, что уникальный проект «Память о прошлом, дума о будущем» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Источник: чувашинформ.рф.