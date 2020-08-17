Минпросвещения: Маски учителям носить не обязательно

В министерстве просвещения опровергли информацию СМИ о том, что школьным учителям якобы нужны обязательные маски в новом учебном году.

— Перечень мер, подготовленный министерством совместно с Роспотребнадзором — комплексный. Он затрагивает уборку и проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима, создание условий для соблюдения правил личной гигиены, проработку вопросов графиков и расписаний школьных занятий и другие аспекты, — рассказали в пресс-службе министерства просвещения. — Средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) содержатся в перечне, но предписаны только персоналу столовых. Нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября. При этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты — вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах. И он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне.Регионы сами выберут формат школьных линеек

Кому в школах нужны будут маски в новом учебном году

Роспотребнадзор опубликовал разъясняющее письмо для регионов, где написано, кто должен носить маски в школах. Также в документе — много других подробностей том, как школам организовать работу в новом учебном году.

Так, например:

— школа должна организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной термометрией с использованием всех входов в здание (по возможности). При этом нужно не допустить скопления учеников на входе;

— усиление дезинфекционного режима;

— использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) персоналом пищеблоков;

— закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением уроков, требующих специального оборудования);

— запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами;

— праздничные мероприятия 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием масок для родителей;

— дети, как и раньше, должны сидеть в классах по норме из расчета 2,5 кв. м на одного ученика (То есть по одному за парту детей рассаживать не обязательно — прим. ред.);

— на случай ухудшения эпидемиологической обстановки предусмотреть возможность дистанционного обучения.

— Ни в санитарных правилах, ни в разъясняющем письме Роспотребнадзора нет упоминаний о том, что учителям обязательно нужно будет пользоваться средствами индивидуальной защиты, — рассказали «РГ» в Роспотребнадзоре. — Использование средств индивидуальной защиты обязательно для персонала пищеблока.

Источник: rg.ru.