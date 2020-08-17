В Чувашии реабилитацией будет охвачено в 3 раза больше жителей, чем планировалось

Этого удастся достичь благодаря решению врио Главы Чувашии Олега Николаева о субсидировании части затрат на реабилитацию для тех людей, которые переболели коронавирусной инфекцией и будут приезжать для прохождения лечения в Чебоксары из самых отдаленных районов Чувашии. Так, сумма компенсации для жителей региона за пребывание в круглосуточном стационаре в течение 10-12 дней со стороны республиканского бюджета составит около 70%.

По словам вице-премьера республиканского правительства Аллы Салаевой, полная стоимость путевки составляет около 45 тысяч рублей. С учетом поддержки со стороны правительства Чувашии пациент, направленный лечащим врачом на реабилитацию, оплатит 10-11 тысяч рублей. При этом он получит полный курс реабилитации, куда входит высококвалифицированная медицинская помощь, пятиразовое питание и восстановительные процедуры. Общее количество жителей Чувашии, которые до конца года смогут пройти реабилитацию в стационарах в течение 10-12 дней, составит более 2000 человек. Кроме этого, в условиях дневного пребывания медицинская помощь будет оказана еще 2000 человек.

«Мы идем на данное решение, чтобы, прежде всего, охватить максимальное количество людей для получения процедуры реабилитации. Если бы мы шли по пути только дневного стационара, что в принципе мы могли бы делать и без затрат из бюджета, то у нас количество людей, которые могли бы получить реабилитацию по данной программе, было бы в 3 раза меньше» –подчеркнул сегодня, 17 августа, Олег Николаев в ходе еженедельной планерки.

Напомним, по поручению руководителя региона в Чувашии расширен список жителей, нуждающихся в реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции и имеющих хронические заболевания. Чтобы поддерживать их здоровье, открываются два санатория – «Чувашиякурорт» и «Надежда». На компенсацию стоимости курса реабилитации из федерального и республиканского бюджетов планируется направить около 40 млн рублей.

Источник: чувашинформ.рф.