Чебоксарский завод ЧЕТРА поставил МЧС России 22 бульдозера по спецзаказу

Мощные бульдозеры ЧЕТРА Т15 исполнены в кратчайшие сроки по специальному заказу МЧС России в белом цвете и с опознавательными знаками. На производственных предприятиях ООО «ПК «Промтрактор» из-за необычного цвета их называют «Белый Лебедь», говорится на сайте компании.

Бульдозеры дополнительно оснащены специализированной системой навигации и люком эвакуации. В МЧС России поясняют, что такая техника незаменима при разборе завалов, строительстве дамб и восстановлении объектов.

В настоящее время 22 единицы ЧЕТРА Т15 уже обновили парк спасательной техники в Хабаровском крае, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Челябинской, Московской областях и на Камчатке.

Поставка бульдозеров состоялась в рамках специального инвестиционного контракта на производство тракторной техники малой и средней мощности. Напомним, что 6 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев обозначил готовность республики реализовывать проект на территории региона, отмечая, что в Чувашии есть вся «необходимая инфраструктура: начиная с производственных мощностей и заканчивая системой образовательного процесса – как высшего, так и среднего профессионального образования».