Тесты на антитела к COVID-19 можно сдать в Шумерлинском ММЦ

Взятие биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию в настоящее время осуществляют во всех медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашии. Причем, для желающих сдать анализ на COVID-19 предлагается два метода исследования: ПЦР и ИФА, сообщают в Минздраве региона.

Добровольное тестирование населения проводится на возмездной основе. Определены единые дни добровольного тестирования: вторник и четверг с 9 до 15 час.

Отметим, что бесплатно анализы сдают пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактные и те, кому предстоит плановая госпитализация.

Лабораторные исследования биоматериала на коронавирусную инфекцию методом ПЦР проводятся на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Республиканского кожновенерологического диспансера, Республиканской клинической больницы, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Республиканского клинического онкологического диспансера.

Тесты на антитела, или иммуноглобулины, (метод ИФА) на возмездной основе можно сдать и в Шумерлинском ММЦ.

Гражданам рекомендуется подходить на прием строго в определенное время, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания; за 3 часа до отбора биоматериала, чтобы минимизировать риск ошибки и ложного результата, не рекомендуется пить, есть, полоскать горло и курить.

Источник: чувашинформ.рф.