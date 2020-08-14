Роспотребнадзор Чувашии рассказал, как в школах будет организован учебный процесс

14 августа в ходе заседания Оперштаба по коронавирусу руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежда Луговская проинформировала о дополнительных санитарных правилах к организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса.

Она отметила, что за последние 2 недели мониторинг показал 7,2% заболевших COVID-19 среди детей в доле от всех заболевших по республике. Причем, 41% из них — дети школьного возраста.

«Надо иметь ввиду, что впереди нас ждет новый учебный год. И поэтому мы должны быть готовы к обеспечению безопасного учебного процесса», – заметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии.

Рассказывая о дополнительных «антиковидных» требованиях к устройству, организации и проведению образовательного процесса, Надежда Луговская отметила, что обязательно должна соблюдаться групповая изоляция: «То есть классы не должны контактировать с другими классами ни во время перемен, ни во время занятий и приема пищи». Она добавила, что для этого образовательным организациям необходимо составить специальное расписание.

Кроме того, в школьных столовых должны быть составлены отдельное расписание, схема рассадки учеников во время приема пищи и специальное меню. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии, это немаловажно для обеспечения безопасного учебного процесса.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября 2020 года для учеников 1-4 классов в Чувашии будет организовано бесплатное горячее питание один раз в день.

Источник: чувашинформ.рф.