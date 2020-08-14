Подготовлена новая книга об Айги

В канун дня рождения Геннадия Айги, чьё имя носит центральная библиотека города Шумерли, за круглым столом собрались поклонники творчества поэта. В основном, разговор шёл вокруг будущей книги о поэте, созданием которой занимается Мария Кошелева, выпускница гимназии № 8.

Мария после учёбы в школе поступила на факультет журналистики МГУ. Однако судьба её увела в несколько иное, чем журналистика, направление. Знакомясь с программой обучения в московском университете, она обратила внимание на то, что одним из преподавателей будет Владимир Новиков, знаменитый айгист. Айгисты — это и исследователи творчества поэта, и его переводчики на многочисленные языки, и близкие ему по творческой стратегии поэты, художники, музыканты. И уже тогда Мария заметила в этом знак. Ведь в какой-то степени она тоже уже была айгистом.

Начало увлечения девушки творчеством Айги неразрывно связано с театральной студией «Живое слово», руководителем которой является З.В. Шурыгина. Когда библиотеке дали имя Айги, студия взяла на себя подготовку литературно-музыкальной композиции в честь этого события. Мария училась тогда в 9 классе и принимала в этой работе активное участие. «Готовясь к конференции, мы обращались к стихотворениям, созданным на разных этапах жизни и творчества поэта. Однако, в основном, в подборе материала акцент был сделан на более доступные для понимания детьми произведения, а также на его переводы. Использовали перевод поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» на чувашский язык, — рассказывает Зинаида Вадимовна. – Но в творчестве Айги, насколько бы глубоко его ни изучаешь, всегда остаётся тайна и недопонятость, которая привлекает к себе пытливые умы снова и снова. И Маша отправилась в этот путь исследования творчества Айги».

Так, обучаясь на факультете журналистики, девушка продолжила изучение творчества Айги на новом уровне. Курсовые работы были посвящены этой же теме, а дипломной стала работа, где Мария раскрыла влияние творчества Малевича на Айги, анализировала произведения, посвященные творчеству художника. После университета Мария не видела себя ни журналистом, ни литературным критиком, так как её всё больше и больше привлекала сфера дизайна. Она продолжила обучение в школе книжного дизайна Высшей школы экономики, где преподавал один из именитых мастеров, профессионалов в сфере книгоиздания Евгений Корнеев. За два года учёбы в данной школе ею было оформлено несколько книг. Но тема Айги не оставила девушку, и дипломной задачей Марии стало составление и оформление книги, посвященной жизни и творчеству поэта с мировым именем.

«Конечно же, главная моя задача была дизайнерская – мне нужно было придумать интересный облик книги. Но присутствовала и редакторская работа, так как из всего огромного объема информации о поэте нужно было выбрать наиболее полно раскрывающий замысел книги материал и организовать его», — увлечённо рассказывала девушка о своей работе.

Участники круглого стола с удивлением для себя заметили, как много интересного, на первый взгляд незаметного, таит в себе дизайн книги. Оказывается, у искусства книгоиздания есть свой язык, который и приоткрыла присутствующим молодой специалист, знакомя с макетом будущей книги. «Мне хотелось контекст о жизни, об общении с соратниками, письма и т.д. преподнести читателю отдельно от стихов. Исходя из этой задачи, стихи вынесены в 7 отдельных стихотворных сборников – тоненькие тетрадочки, с которыми можно будет знакомиться, не отвлекаясь ни на что остальное. Сами сборники сделала специально тонкими, изящными, чтобы подчеркнуть, что стихи – это тонкая материя. Они будут храниться в тканевом чехле книги, который будет огибать и саму книгу», — знакомила Мария с формой своей книги.

Что касается основной части книги, она разделена на семь глав, посвященных семи сборникам автора — семи временным периодам жизни поэта. В каждом разделе собраны однотипные материалы: интервью поэта, его прозаические тексты, воспоминания об Айги, критические статьи, письма, характерные для определенного временного периода.

«Передо мной стояла задача дать художественный облик книге и задать графический ритм, — говорит молодой дизайнер, объясняя те или иные элементы книги. — Даже само перечисление стихотворений поэта подряд звучит как стих. Они настолько образны. В каждом разделе есть черные страницы с фотографией поэта. Это как бы яркие, выбивающиеся из общего фона пятна, из которых складывается целостный портрет поэта от юности до зрелости. Воспоминания поэта решила дать в форме хроники в сопоставлении с хроникой страны. Критические статьи сверстаны довольно свободно, так как это сложный материал и его надо воспринимать сконцентрированно. С целью лучшего восприятия стихотворные строки, раскрывающие суть основного материала, вынесены в отдельную колонку, в перекрест основной. Голос Айги звучит в книге отдельным шрифтом».

Осенью в московской галерее «Промграфика» на выставке дипломных работ выпускников будет выставлена и книга Марии.

Собравшиеся не могли не заинтересоваться вопросами издания книги, её востребованностью. Были отмечены оригинальность будущего издания с богатым и грамотно поданным материалом, которое будет интересно как литературоведам, библиотекарям, так и широкому кругу читателей. Как отметила составитель книги, не все дипломные работы издаются. Библиотекари выказали желание донести информацию о данной книге до возможных заинтересованных лиц, руководства и оказать всяческое содействие в продвижении её издания.

Завершая встречу, руководитель театральной студии «Живое слово» гимназии № 8 З.В. Шурыгина поделилась выражением французского театрального деятеля Дюллена, которое она считает своим жизненным принципом: «Мы не приносим жертв, служа истинным поэтам, это они делают нам честь, когда принимают в свое общество».

Было отмечено, что и работа Марии Кошелевой по созданию книги, и заинтересованность читателей творчеством Айги – своего рода желание войти в общество великого поэта.

Марина Ветликова.