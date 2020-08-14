Олег Николаев предложил создать единый информцентр на время сентябрьских выборов в Чувашии

Руководитель региона предложил Общественной палате Чувашской Республики создать на своей базе единый информационный центр. Об этом Олег Николаев сказал сегодня, 14 августа, в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

До единого дня голосования остаётся ровно месяц. Из-за непростой ситуации, связанной с пандемией, избирательная кампания проходит в особых условиях, но и сами выборы будут организованы с учетом обеспечения безопасности как для избирателей, так и наблюдателей, сотрудников избирательных комиссий и правоохранительных органов. Возможность отдать свой голос гражданам будет предоставлена не только 13 сентября, но и за два дня до него.

Олег Николаев подчеркнул, что весь выборный процесс должен пройти максимально открыто и прозрачно, с соблюдением всех мер безопасности. Причем особое внимание он поручил уделить информационному сопровождению всего выборного периода.

«На мой взгляд, создание информационного центра на базе Общественной палаты Чувашской Республики, куда бы стекалась вся информация о ходе голосования, о подготовке, о выявленных нарушениях, о мерах реагирования, позволит минимизировать все возможные нарушения и обеспечит максимальное информирование населения о ходе выборного процесса», – резюмировал он.

Источник: чувашинформ.рф.