Качество работ – на контроле

На прошлой рабочей неделе директором «Чувашупрдора» Александром Немовым был проинспектирован ход ремонтных работ на автомобильной дороге Чебоксары-Сурское в Шумерлинском районе, которые осуществляет строительная организация ООО «Дортех».

На участке 107+200 км — 112+200 км работы выполняются на принципах контракта жизненного цикла (обеспечение сервиса в течение «срока жизни» объекта). На участке уже проведено восстановление и закрепление трассы, регенерация, обустройство верхнего слоя покрытия.

Также ремонт в полную силу ведется на участке 112+200 км –127+920 км, начатый в июне т.г. Завершение планируется в октябре. В настоящее время выполняются работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя дорожного полотна.

«Чувашупрдор» осуществляет контроль качества исполнения подрядчиком всего комплекса работ, в т.ч. с обязательным выездом на объекты дорожной лаборатории.

Источник: Минтранс Чувашии.