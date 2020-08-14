Как не потеряться в лесу. Советы грибникам от спасателей

Начался грибной сезон. А значит, есть и охотники за грибами, которым в целях собственной безопасности перед отправлением в лес необходимо знать несколько простых правил.

Уходя, возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Кроме того, рекомендуем заранее ознакомиться с прогнозом погоды и одеться по сезону, взять свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд батареи. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты.

Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в путь, обсудить с ними планируемый маршрут и время возвращения.

Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов: необычные деревья, камни и т.д. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции.

Если вы заблудились

Не паникуйте, остановитесь и подумайте – откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд.

Если есть возможность – залезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь (реки, просеки, деревни и т.д. )? Может быть, с высоты вы их увидите.

Если точно знаете, что вас будут искать – оставайтесь на месте. Разведите костер: по дыму найти человека гораздо легче.

Если ищете дорогу сами – старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку: двигаясь вдоль этих объектов, вы всегда выйдете к людям.

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

МЧС России также призывает грибников строго соблюдать требования пожарной безопасности в лесу, в поле, на берегу. Помните: оставленный без присмотра костер или небрежно брошенный окурок может нанести огромный ущерб природе!

Первоисточник: Главное управление МЧС России по Чувашской Республике — Чувашии