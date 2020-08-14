Ищу родственника

Много лет ищу своего дедушку, мои поиски привели в город Шумерлю. И здесь я оказалась в тупике.

Мой дедушка Блохин Пётр Денисович, 1912-14 года рождения (в разных источниках разные даты), был признан на срочную службу 22 июня 1939 года из деревни Балахоновки Шумячского района Смоленской области. Дома остались жена и родившиеся в феврале двойняшки Зоя и Валя. Службу он проходил где-то под Ленинградом, откуда и ушёл на фронт. Был командиром взвода сапёрной роты. В первые месяцы войны получил два ранения (о чем имею выписки из военно-медицинского архива). После тяжёлого ранения была ампутирована правая рука. Видимо, был эвакуирован в Шумерлю, так как в 1946 году из военкомата города был отправлен запрос о награждении Блохина П.Д. (есть данные из архива на сайте «Память народа»). В наградном листе сказано, что в 1946 году он работал в вашем городе начальником жилищного управления горкомхоза. Являлся инвалидом ВОВ 2 группы. После окончания войны он не вернулся домой. Создал вторую семью, где родился сын, которого (по воспоминаниям моей бабушки и моей мамы) звали, вроде бы, Владимир.

Я обращалась в архив вашего города: пришёл ответ, что в ведомостях на зарплату и в списках сотрудников горкомхоза такого человека нет. Архив отдела ЗАГС г. Шумерли и архив ЗАГС Чувашии ответили, что записей о смерти данного человека не имеют. Военкомат ответил, что на учёте не было такого человека.

Искала деда и через соцсети. Все однофамильцы ответили, что им незнаком Петр Денисович. Пыталась найти медицинскую карту или журналы прохождения медицинского освидетельствования, ведь он был инвалидом ВОВ. Но мои запросы остались без ответа. В этих журналах я могла бы узнать домашний адрес и попытаться через него найти деда или его потомков… Может, можно через домовые книги найти адрес проживания и членов семьи?

Мне самой уже седьмой десяток лет и боюсь, что могу не успеть найти деда. Если бы найти его сына, внуков, то смогла бы очень много рассказать о нем и поделиться документами и историей его братьев, сестер, родителей.

Раиса Фока.

Контактные данные Р.П. Фока находятся в редакции.