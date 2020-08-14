Добровольное тестирование на ковид прошли 1689 жителей Чувашии

Данные недельного мониторинга озвучил 14 августа министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов на заседании оперативного штаба региона по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Напомним, что организовать доступность добровольной сдачи анализа на COVID-19 врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил на прошлом заседании Оперштаба.

«За неделю проведено исследование методом ПЦР по желанию для 1689 человек, из них положительный результат тест показал у 34 человек. Также продолжается работа в рамках добровольных дней тестирования ИФА-методом. Таких исследований проведено 2230, из них выявлено наличие иммуноглобулинов Ig M, Ig G у 765 жителей Чувашии. В эти данные вошли люди, которые уже перенесли заболевание и имеют достаточный уровень антител в крови» – доложил Владимир Степанов.

Желающие пройти тестирование на ковид могут сделать это по предварительной записи в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Чувашии по вторникам и четвергам.

Отметим, что анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) предполагает забор мазка с нескольких точек задней поверхности глотки для последующего определения в нем РНК вируса. Дополнительный метод диагностики новой коронавирусной инфекции ИФА определяет наличие в крови антител классов Ig M, Ig G. Этот метод позволяет уточнить стадию инфекции, если она имеется. Или узнать, что человек уже переболел.

Источник: чувашинформ.рф.