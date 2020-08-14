В Чебоксарах открылась «Шахматная школа Сергея Карякина»

Значимое для шахматного мира Чувашии событие состоялось 14 августа в Чебоксарах. «Шахматная школа Сергея Карякина», а точнее один из ее филиалов, открылась на базе Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. В этот же день основатель школы Сергей Карякин и врио Главы Чувашии Олег Николаев встретились, чтобы обсудить перспективы развития и популяризации шахмат в республике.

«У нас достаточно много и молодежи, и взрослого населения увлекаются шахматами, – начал Олег Николаев. – По нашим скоромным подсчетам несколько десятков тысяч жителей Чувашии повседневно занимаются шахматами».

Руководитель региона заметил, что открытие школы шахмат имени действующего гроссмейстера привлечет еще больше желающих заниматься этим видом спорта. Как следствие в Чувашии, возможно, «появятся свои мастера» мирового уровня. Он поблагодарил Сергея Карякина и заверил, что республика будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта.

В свою очередь, известный гроссмейстер отметил, что многое слышал про внимание, которое уделяет Чувашия развитию шахмат, особенно детских.

«В Чувашии 67 школ участвуют во Всероссийском проекте «Шахматы в школы». Совсем недавно, когда в Сочи проходило Детское Первенство России — 2020 по шахматам, команда Чувашии заняла первое место. И мне очень приятно, что шахматы здесь на таком достойном уровне», — сказал Сергей Карякин. Он добавил, что ему было бы интересно познакомиться с молодым поколением и сыграть с ними, чтобы оценить их уровень и посмотреть на объемы предстоящей совместной работы.

Занятия для всех желающих в школе планируется начать с нового учебного года. Обучение будет проходить по уникальной методике Сергея Карякина. Руководителем шахматной школы станет президент региональной общественной организации «Шахматная федерация Чувашской республики» Михаил Мельник.

Источник: чувашинформ.рф.