В городе очень тёмные ночи

Как же приятно в крупных городах выходить ночью на освещенные улицы или просто на балкон многоэтажки и наблюдать за горящими огнями! Кажется, что все вокруг утопает в ярких красках, и ночью можно жить такой же активной жизнью, как и днем. Такое можно наблюдать и в столице нашей республики. К сожалению, наш маленький городок не может похвастаться чем-то подобным. Пока что для Шумерли проблематична даже организация обычного

уличного освещения.

На днях в редакцию газеты «Вперёд» поступило письмо-обращение, в котором предлагалось поднять эту серьезную для города проблему. По словам обратившегося, на некоторых улицах (в частности, были упомянуты улица Мира и Банковский переулок) ежедневно в час ночи отключают уличное освещение, а на других (МОПРа, Щорса и проезд Мебельщиков) — фонари горят до утра. В письме было отмечено и то, что 7-8 августа на ул. Мира и по Банковскому переулку освещение отключилось еще до 23 часов.

Обращение нашего подписчика одновременно было размещено на странице газеты в социальной сети «Инстаграм». С тем, что проблема некачественного уличного освещения в городе существует, согласились и другие шумерлинцы. «Во дворах по ул. Урукова годами нет освещения! Раз в пятилетку вкрутят старую лампу, а она перегорает через неделю. Никому до этого нет дела». «Хожу по этой улице на ночные дежурства, зимой страшновато. Да на многих улицах нет освещения. На Ломоносова, например». «На улице Карла Маркса освещения никогда не было»… Подобных отзывов на странице сообщества накопилось немало, видно, что темными улицами могут «похвастаться» жители самых разных микрорайонов Шумерли.

Как отметил в разговоре с корреспондентом главный инженер городских электросетей Юрий Ушков, работа уличного освещения города организована в соответствии с графиком, согласованным еще с предыдущим главой администрации Шумерли. Действуют 2 режима работы: с заката до часу ночи горят все имеющиеся фонари, а в час ночи происходит переключение на одну фазу из трех, то есть в городе остается 30 процентов освещения.

«Это не наша прихоть, это расписано руководством города в целях экономии электроэнергии. С часу ночи до рассвета движение по улицам минимально, поэтому ночью остается лишь одна фаза освещения», — разъяснил Юрий Ушков.

Стало ясно, почему обратившийся в редакцию горожанин говорит о том, что ночью город освещается частично. Что касается временного отсутствия электроэнергии по Банковскому переулку, то, как было отмечено Юрием Ушковым, там в прошлые выходные произошло аварийное замыкание на линии, которое было устранено в рабочем порядке.

А вообще, как выяснилось в ходе разговора, в вопросе уличного освещения есть свои нюансы. Дело в том, что в настоящее время между предприятием и администрацией города контракта на обслуживание наружного освещения нет. Линии наружного освещения города переданы МУП «ШГЭС» на праве хозяйственного ведения городской администрацией. Но контракт на обслуживание с МУП «ШГЭС» заключен не был. Обслуживание проводилось за счет собственных средств городских электросетей. Но сейчас предприятие находится в предбанкротном состоянии, его расчетные счета арестованы, поэтому возможностей проводить дальнейшее обслуживание и ремонт линий наружного освещения нет.

На вопросы шумерлинцев, касающиеся уличного освещения, ответила и начальник отдела ЖКХ Управления градостроительства и городского хозяйства администрации Шумерли Татьяна Маркина: «Действительно, согласно утвержденному графику включения и отключения уличного освещения с часу ночи свет на улицах преимущественно отключают. Шумерлинские городские электрические сети находятся в тяжелом финансовом положении, поэтому им приходится работать в режиме экономии. Для того, чтобы исправить ситуацию по уличному освещению в городе, администрацией подготовлена конкурсная документация и в ближайшее время будет объявлен аукцион на заключение энергосервисного контракта, в рамках которого планируется заменить существующие лампы уличного освещения на современные энергосберегающие и обеспечить освещением те улицы, где его долгое время не было. Надеемся, что после этого ситуация улучшится и жители города будут обеспечены более комфортными условиями проживания».

Татьяна Александрова.