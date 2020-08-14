Борщевик не дремлет

В редакцию газеты «Вперёд» поступил очередной сигнал от неравнодушных читателей — на территории между домом № 5 по ул. Чайковского и строящимся объектом разросся далеко не безобидный борщевик.

Вооружившись фотоаппаратом, выехали по указанному адресу. Высокие заросли были видны издалека. Но расстраивал здесь не только борщевик. Эта территория, расположенная в самом центре города, представляет собой по-настоящему захламленное место. Несомненно, собственнику данного участка есть чем заняться — обезопасить прохожих, в первую очередь, гуляющих поблизости детей, от вредоносного растения и привести территорию в приглядный вид.

Кстати, тема борьбы с ядовитыми или вредными растениями, такими, как борщевик Сосновского или люпин, на страницах газеты поднималась неоднократно. В 2018 году был опубликован материал «Ядовитые джунгли в центре города, или Не ходите, дети, в борщевик гулять», повествующий о борщевике, разросшемся на пустыре за школой № 3. В нем были подробно описаны опасные свойства этого растения, такие, как вероятность получить сильнейший ожог. На днях мы еще раз побывали на этой территории и убедились, что сейчас раз там все в полном порядке.

Татьяна Яковлева.