Активная фаза

В среду, 12 августа, завершился процесс регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления – Собрания депутатов.

По данным, опубликованным на сайте Центризбиркома Чувашии, в Шумерле в борьбу за места в депутатском корпусе созыва 2020—2025 гг. вступили 66 человек. Изначально документы в городскую территориальную избирательную комиссию подало большее число кандидатов, но в процессе проверки представленных сведений городская ТИК отказала в регистрации двум претендентам, еще двое утратили статус выдвинутого кандидата и один выбыл уже после регистрации.

По субъектам выдвижения наиболее многочисленную группу составляют выдвиженцы от Шумерлинского городского отделения «Единой России» — 20 кандидатов. Самовыдвиженцев 10 человек. Региональными отделениями партий «Справедливая Россия» и ЛДПР были выдвинуты 16 и 7 соответственно, зарегистрированных кандидатов. Шумерлинское городское отделение КПРФ в борьбе за голоса избирателей представляют 13 кандидатов. Стоит отметить, что на новый срок рассчитывают 12 народных избранников из ныне действующего состава городского Собрания депутатов, преимущественно представляющие «Единую Россию».

Наиболее интересная борьба может разгореться в 12-м избирательном округе, где зарегистрировано наибольшее число кандидатов – 2 самовыдвиженца и по одному от партий «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ. Всего из двух кандидатов будут выбирать избиратели округов №№ 2, 17 и 20. Там соперниками единороссов являются выдвиженцы от «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР соответственно. В остальных округах зарегистрированы по 3-4 кандидата. Впрочем, у кандидатов есть право сойти с дистанции – при наличии вынуждающих обстоятельств вплоть до 11 сентября.

В списке кандидатов в депутаты Собрания Шумерлинского района, размещенном также на сайте ЦИК Чувашии, на 13 августа значилось 38 зарегистрированных кандидатов. Изначально заявлений в районную ТИК поступило чуть больше – двум желающим баллотироваться на местных выборах было отказано в регистрации. Как и везде, наибольшее число среди вступивших в избирательную кампанию кандидатов представляют «Единую Россию» — 15 человек. Отделения трех других парламентских партий выдвинули в общей сложности 14 кандидатов. Самовыдвиженцев 9. Кандидатами в депутаты Собраний сельских поселений района зарегистрированы 106 человек.

Примечательно, что некоторые кандидаты выдвинуты и в городское, и в районное Собрания, и в Собрания сельских поселений. В случае победы на выборах более чем в одном месте им придется сделать выбор в пользу только одного.

Впереди у участников выборной гонки самый горячий период – месяц прямой агитации. За это время каждый кандидат и словом, и делом имеет возможность доказывать своим избирателям, почему именно он достоин быть народным избранником.

Особо будет распространена наглядная агитация (листовки, плакаты, газеты и т.д. ), в связи с чем не лишним будет напомнить о требованиях отечественного законодательства к ней.

В статье 32 республиканского закона № 41 от 25 ноября 2003 года, по которому проводятся выборы в органы местного самоуправления в Чувашской Республике, говорится об условиях выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, которые в конечном итоге регулируются статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Так вот, эта 54-я статья, в частности, гласит:

все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и ИНН организации (Ф.И.О. лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (Ф.И.О. лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда;

экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением в соответствующую избирательную комиссию вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда;

печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов. За размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается;

запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

Наталья Игнатьева.