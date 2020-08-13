для граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Чувашской Республики из зарубежных стран

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 22 «О внесении изменений в постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и 30.03.2020 № 9» гражданам Российской Федерации, прибывшим на территорию Российской Федерации из зарубежных стран и направляющимся на территорию Чувашской Республики необходимо:

— пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации и разместить результаты теста на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru). Для этого нужно заполнить специальную форму в разделе «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/1);

— если гражданин Российской Федерации, прибывающий на территорию Чувашской Республики, не прошел лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, то лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР можно пройти на территории Чувашской Республики по следующим адресам:

— г. Чебоксары, Московский проспект, дом 9 (БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии). График работы – с понедельника по субботу с 8.00 до 19.00. Тел. для справок: 8 (8352) 58-21-28;

— г. Чебоксары, ул. Пирогова, дом 6 (БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии). График работы – в понедельник, среду и пятницу с 8.00 до 16.30, во вторник и четверг с 10.30 до 19.00, в субботу с 8.00 до 13.00. Тел. для справок: 8 (8352) 58-02-44;

— в медицинской организации по месту жительства по вторникам и четвергам с 9.00 до 15.00. Для получения справок можно обратиться по телефону в регистратуру медицинской организации по месту жительства гражданина.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения Чувашской Республики: 8 (8352) 26-14-14.

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА COVID-19 МЕТОДОМ ПЦР ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Чувашской Республики Вам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

Берегите себя и близких, будьте здоровы!

Памятка

для граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Чувашской Республики из других субъектов Российской Федерации, включая курорты

В виду нестабильной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по приезде из других субъектов Российской Федерации, в особенности с курортов Российской Федерации, настоятельно рекомендуем Вам пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Чувашской Республики.

Лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР можно пройти на территории Чувашской Республики по следующим адресам:

— г. Чебоксары, Московский проспект, дом 9 (БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии). График работы – с понедельника по субботу с 8.00 до 19.00. Тел. для справок: 8 (8352) 58-21-28;

— г. Чебоксары, ул. Пирогова, дом 6 (БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии). График работы – в понедельник, среду и пятницу с 8.00 до 16.30, во вторник и четверг с 10.30 до 19.00, в субботу с 8.00 до 13.00. Тел. для справок: 8 (8352) 58-02-44;

— в медицинской организации по месту жительства по вторникам и четвергам с 9.00 до 15.00. Для получения справок можно обратиться по телефону в регистратуру медицинской организации по месту жительства гражданина.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения Чувашской Республики: 8 (8352) 26-14-14.

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА COVID-19 МЕТОДОМ ПЦРПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Чувашской Республики Вам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

Берегите себя и близких, будьте здоровы!