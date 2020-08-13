Дожди в Чебоксарах перенесли сдачу Сугутского моста и проспекта Ивана Яковлева

Об этом 13 августа сообщил глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков на церемонии чествования Почетного гражданина города Чебоксары в 2020 году. Он заметил, что в дождливую погоду многие дорожные работы проводить нельзя, а если доделывать их в спешном порядке, то может пострадать качество дорожного полотна.

«На этой неделе хотели открыть несколько участков дорог. И определенные лица говорят: «Давайте откроем – вы же обещали». Но мы считаем, во время дождя не нужно этого делать. Тем более, Олег Алексеевич требует качества, в первую очередь», – сказал Алексей Ладыков и добавил, что открытие Сугутского моста и проспекта Ивана Яковлева в Чебоксарах планируют на следующей неделе.

Источник: чувашинформ.рф.