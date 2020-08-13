В Чувашии малому и среднему бизнесу предложат налоговые послабления

На следующей неделе врио Главы Чувашии Олег Николаев проведет первое заседание Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей. Главной темой заседания станут меры совершенствования регионального налогового законодательства, в частности, льготы малому и среднему бизнесу. Об этом в среду, 12 августа, сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Участники совещания обсудят, какие налоговые послабления для малого и среднего бизнеса позволят улучшить предпринимательский климат в Чувашской Республике.

Помимо этого, на первом заседании Координационного совета разберут инвестиционные проекты, которыми на данный момент занимается Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике, а также возможности выкупа по льготной цене земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики.

Напомним, что Координационный совет будет заниматься формированием единой инвестиционной политики в республике и созданием благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Источник: чувашинформ.рф.