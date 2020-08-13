В госархиве Чувашии рассекречены документы о строительстве Сурского рубежа

На самую масштабную стройку военных лет в Чувашии – Сурский рубеж – было мобилизовано более 170 тысяч человек. На эту значимую для Чувашии тему сняли сюжет журналисты ГТРК Чувашия. Они побеседовали с заместителем директора государственного исторического архива Чувашии Федором Козловым.

Он рассказал, что поскольку с большинства документов, связанных с событиями тех лет, снят гриф «Совершенно секретно», то исторический архив республики представляет общественности уникальные материалы 1941—1942 годов о подвиге чувашского народа в тылу. К примеру, документ от 28 октября 1941 года, когда состоялось особое заседание Совнаркома и обкома, на котором принято решение мобилизовать жителей республики на строительство оборонительных рубежей.

«Тут указано и кого мобилизуют, и в какие сроки должна быть проведена мобилизация, потому что призвали практически все трудоспособное население от 17 лет. Они не должны были иметь физических противопоказаний для труда», — рассказал журналистам ГТРК «Чувашия» заместитель директора государственного исторического архива Федор Козлов.

Напомним, ранее врио Главы Чувашии Олег Николаев объявил 2021 год Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Источник: чувашинформ.рф.