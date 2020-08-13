Вести с полей Шумерлинского района

На 13 августа в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах района скошено 1611 га зерновых и зернобобовых культур, или 29,9% к плану уборки.

Намолочено 5432 тонны при урожайности 33,7 ц/га.

Максимальная урожайность в КФХ Концова А.Н. (44 ц/га), СХПК «Комбинат» (35 ц/га) и АО «Вурнарский мясокомбинат» (35 ц/га).

Продолжается заготовка кормов. Заготовлено 922 тонны сена (202,6% к плану), 1500 тонн сенажа (101,4% к плану). Всего заготовлено 25,4 ц к.ед. на 1 условную голову скота (без свиней и птицы).

Источник: shumer.cap.ru.