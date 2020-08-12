Шумерлинка Ульяна Андреева – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 49 заявок от 23 общественных объединений было подано на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». На очный этап конкурса прошли 26 представителей из 18 объединений.

5 августа состоялась защита самопрезентаций на видеоплатформе ZOOM. Участники рассказывали о себе, своем объединении, а также представили видеорассуждение на выбранные темы: «Образ современного лидера и руководителя в молодёжной среде», «Перспективы развития детских и молодёжных общественных объединений в России».

По итогам конкурсных испытаний учащаяся МБОУ «СОШ №2» города Шумерля Ульяна Андреева стала победителем в номинации «Лидер детского/молодёжного общественного объединения от 14 до 15 лет». Она представляла работу Российского движения школьников своего образовательного учреждения (руководитель Кошелева Татьяна Владимировна).

Следующая ступень для победителей – это федеральный заочный этап, который пройдет в августе-сентябре 2020 года.

Поздравляем Ульяну и руководителя и желаем им удачи на заочном этапе!

Источник: gshum.cap.ru.