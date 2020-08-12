Определены 14 больниц Чувашии, где желающие могут сдать анализ на COVID-19

Лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию в настоящее время делают во всех медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики. Причем, для желающих сдать анализ на COVID-19 предлагается два метода исследования: ПЦР и ИФА, сообщают в Минздраве региона.

Так, для анализа биоматериала методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) медсестра берёт мазок с нескольких точек задней поверхности глотки. Затем образцы отправляются в лабораторию, где определяется есть ли в них РНК вируса.

Дополнительным методом диагностики новой коронавирусной инфекции является метод определения в крови а/т классов Ig M, Ig G (метод ИФА). Метод позволяет уточнить стадию инфекции, если она имеется. Или узнать, что человек уже её перенес.

Добровольное тестирование населения проводится на возмездной основе. Средняя цена анализа методом ИФА составляет Ig M – 350 рублей, Ig G — 350 рублей, методом ПЦР составляет 1500 рублей.

Сдать анализы на СOVID-19 можно в единые дни: по вторникам и четвергам, с 9-00 до 15-00. Желающие должны обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления. Для этого необходимо предварительно записаться по номеру телефона регистратуры больницы, к которой прикреплены.

Отметим, что бесплатно анализы сдают пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактные и те, кому предстоит плановая госпитализация.

Лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР проводится на базе следующих лабораторий:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»;

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»;

БУ «Республиканский кожновенерологический диспансер»;

БУ «Республиканская клиническая больница»;

БУ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер».

Тесты на антитела, или иммуноглобулины (метод ИФА) на возмездной основе можно сдать в следующих медицинских организациях:

БУ «Республиканский кожновенерологический диспансер»,

БУ «Республиканская клиническая больница»,

Городская Клиническая Больница №1;

Первая Чебоксарская городская Больница им. П.Н. Осипова;

Городская Больница № 2;

Центральная Городская Больница;

БУ «Шумерлинский ММЦ»;

БУ «Алатырьская ЦРБ»;

БУ «Канашская ЦРБ»;

БУ «Канашский ММЦ».

Минздрав Чувашии напоминает, что гражданам рекомендуется подходить на прием строго в определенное время, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие); за 3 (три) часа до отбора биоматериала, чтобы минимизировать риск ошибки и ложного результата, не рекомендуется пить, есть, полоскать горло, курить.

Источник: чувашинформ.рф.