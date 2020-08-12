Обслуживание канализационных сетей не ляжет на плечи новочебоксарцев

Минприроды и Минэкономразвития Чувашии выиграли в Первом арбитражном апелляционном суде города Владимира дело у АО «Управление отходами». Предметом спора стал вопрос, кто должен обслуживать участок канализационных сетей в Шоршельском проезде Новочебоксарска: от мусоросортировочного комплекса филиала АО «Управление отходами» до ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения» Минстрой Чувашии.

По сообщению Минприроды Чувашии, «Управление отходами» обратилось в арбитражный суд с иском обязать ведомство, как собственника, обеспечить техническое обслуживание внешних канализационных сетей на указанном участке. Истец утверждал, что Минприроды Чувашии не исполняет свои обязательства по содержанию республиканского имущества, что может привести к возникновению аварийных ситуаций на данном участке канализации.

Однако, Арбитражный суд Чувашской Республики отказал компании в удовлетворении исковых требований. Рассматривая условия Концессионного соглашения, суд пришел к выводу, что спорный участок внешней канализационной сети обслуживает полигон ТБО в г. Новочебоксарск, а иных пользователей не имеется. Поэтому компания-концессионер «Управление отходами» обязана поддерживать объект в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, а также нести расходы на содержание этого объекта.

История получила продолжение уже в Первом арбитражном апелляционном суде города Владимира, куда компания подала жалобу на решение Арбитражного суда Чувашской Республики, не согласившись с его решением. В результате состоялось 6 судебных заседаний, но представителями Минприроды Чувашии совместно с представителем Минэкономразвития Чувашии удалось отстоять прежнее решение суда.

«Решение Первого арбитражного апелляционного суда уже вступило в силу. Возможно, будут попытки его оспорить в судах вышестоящей инстанции. Но мы также последовательно будем отстаивать свою позицию, в том числе, интересы бюджета Чувашской Республики», — комментирует и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев.

Отметим, что после передачи канализационных сетей, как того требовала компания-истец, Чувашской Республике пришлось бы приводить их в надлежащее состояние за счет республиканского бюджета, а расходы по их обслуживанию впоследствии легли бы на плечи населения города Новочебоксарска.

Сложившаяся ситуация напоминает недавнюю историю с попытками повысить тарифы на вывоз ТКО. Там также чуть было не получилось решить проблемы за счет жителей республики. Вспомним, в июне врио Главы Чувашии Олег Николаев лично выступил против повышения тарифов на вывоз мусора.

«Изменение цен было заложено решением прошлого Кабинета Министров Чувашской Республики, когда было принято решение о снижении в начале года тарифа на 17% и его последующее повышение в июле на те цифры, которые мы сегодня видим – 20,8%, – сообщил тогда журналистам руководитель региона. – На мой взгляд, такое повышение тарифов в середине года, когда сложилась достаточно сложная обстановка для людей, в том числе, в связи с коронавирусной инфекцией, не допустимо». Однако, своевременно предпринятые со стороны республиканского правительства меры удержали рост цен за вывоз мусора.

Источник:чувашинформ.рф.