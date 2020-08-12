Обед для учеников начальных классов школ Чувашии будет бесплатным

С 1 сентября 2020 года для учащихся 1 — 4 классов школ Чувашской Республики будет организовано бесплатное горячее питание один раз в день.Специально для школьников начальных классов будет разработано двухнедельное меню, содержащее разнообразные и полезные блюда. Основной упор в нем на полезность пищи. Также при разработке школьного меню будут учитывать сезонность, а также калорийность и питательность суточного рациона необходимые для нормального роста и развития детей.Блюда будут готовить в соответствии с технологическими картами, в которых обязательно указывается рецептура и технология приготовления основных блюд и кулинарных изделий.Контроль за качеством еды (а также за тем, обеспечен ли принцип горячего питания) проводят и учредитель общеобразовательной организации, и родительский комитет. Это позволит родительскому сообществу обеспечить объективную обратную связь качества пищи и сообщить, если обед для учеников вызовет вопросы.