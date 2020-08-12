Минфин Чувашии готов субсидировать половину стоимости реабилитации переболевших ковид

На заседании Кабинета Министров Чувашской Республики 12 августа министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков в рамках своего доклада обозначил готовность республиканского бюджета субсидировать 50% стоимости медицинской реабилитации переболевших коронавирусом жителей республики.

Ранее врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил проработать вопрос финансирования этого процесса, в первую очередь, для тех жителей республики, которые переболели коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой формах и нуждаются в санаторно-курортном лечении. Их в республике около 2,5 тысяч.

«Вчера мы провели рабочее совещание с министерством здравоохранения Чувашии и на сегодня в целом понимание по данному вопросу есть. Что касается лечения, то основным источником финансирования являются средства территориального Фонда обязательного медицинского страхования. В отношении стоимости питания и проживания мы готовим предложения по механизму финансирования пребывания тех граждан, кто нуждается в реабилитации в условиях круглосуточного стационара в наших санаторно-курортных учреждениях», – отметил Михаил Ноздряков, добавляя, что кроме прохождения лечения для жителей, это станет дополнительной мерой поддержки самих санаториев региона. Напомним, что из-за коронавирусных ограничений они долгое время вынуждено не работали.

Напомним, что идею частично субсидировать реабилитацию переболевших COVID-19 Олег Николаев озвучил на совещании с руководителями учреждений санаторной-курортной отрасли Чувашии после посещения санатория «Надежда».

Источник: чувашинформ.рф.